“Se le olvidó pasar por caja: Detienen a abuelito por fardero en tienda de autoservicio”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La detención se registró cuando a través de la señal de radiofrecuencia, se emitió un reporte que mencionaba que en una tienda de autoservicio ubicada en Av. de los Maestros y cruce con Av. Siglo XXI se tenía retenida a una persona luego de sustraer mercancía sin pagar.

Rápidamente se trasladaron policías del municipio capital y a su arribo, se entrevistaron con el personal encargado de seguridad, quien mencionó que minutos antes había retenido a un hombre de la tercera edad luego de omitir el pago de mercancía e intentar darse a la fuga.

Especificó que dicho señalado se encontraba realizando algunas compras y al pasar por el área de cajas, omitió el pago de algunos productos cárnicos, de ferretería, así como alimentos y al intentar salir fue delatado por los sensores.

Luego de corroborar los hechos y ser señalado directamente, se llevó a cabo la formal detención de quien dijo llamarse Roberto “N” de 70 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.