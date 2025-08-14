Se lanza Profeco contra PlayStation

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) notificó formalmente a Sony, responsable de la plataforma PlayStation, para que exhiba los precios de sus productos en pesos mexicanos y con el monto total a pagar, tal como lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que la medida deriva de denuncias ciudadanas que señalaron que en la página de internet de PlayStation los precios no se muestran en moneda nacional. Personal de la dependencia realizó un monitoreo y constató la situación, por lo que este miércoles entregó la notificación a la empresa.

“El artículo 34 de la Ley es claro: los precios deben expresarse en idioma español y en moneda nacional, en términos comprensibles y legibles”, recordó la Profeco.

Además, citó el artículo 7 Bis de la misma ley, que obliga a mostrar el monto total a pagar, incluyendo impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro cargo adicional, sin importar si la compra es de contado o a crédito.

La dependencia advirtió que, de no atender las observaciones, Sony podría enfrentar procedimientos por infracciones a la ley.

Hasta el momento, se han recibido más de 100 denuncias relacionadas con el caso a través del correo [email protected]. La Profeco llamó a las personas afectadas a presentar su queja mediante el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 en Ciudad de México y 800 468 8722 desde el interior del país), por correo electrónico a [email protected] o en redes sociales oficiales.