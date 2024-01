Se jubila titular de Finanzas municipal, en puestos sin nombramientos podrían quedarse los encargados: Montañez 

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Al reconocer que un nuevo funcionario deja el gabinete municipal, el alcalde capitalino, Leonardo Montañez Castro, dejó ver la posibilidad de que los actuales encargados de despacho de las instancias acéfalas en el municipio se mantengan de manera permanente.

En encuentro con los medios de comunicación el primer edil panista reveló ‘bueno si, ahí hay un cambio, nuestro secretario (Sergio Lozano González, titular de Finanzas) pues ya por motivos de jubilación, pues le agradecemos todo el trabajo realizado y bueno pues son los cambios que se estarán dando próximamente’.

En cuanto a sí ya hay algún otro funcionario que le haya hecho saber su interés por participar de las elecciones del año en curso, dijo ‘fíjese que no aún no, aún no han manifestado quien más se va, les había comentado que pues una vez que ya sesione la comisión permanente, seguramente ya ahí algunos otros compañeros ya pues tomarán la decisión’.

En cuanto al caso específico de la secretaría de Finanzas, reconoció que para el relevó se debe presentar una terna, ‘si, digo es un acuerdo, hay que verlo con el Ayuntamiento, se hace una propuesta y pues para que se tome la decisión por el órgano colegiado’, aunque sin especificar cuándo.

Mientras que en el caso del Secretario del Ayuntamiento, el director de Reglamentos, así como otras dependencias en donde sus titulares son encargados, detalló ‘pues en reglamentos, pues tenemos ahí este ya una persona que pues prácticamente hace las funciones, si, y tiene la responsabilidad y la autoridad; y en el caso pues de Javier, también, tiene la responsabilidad, la autoridad y bueno pues están haciendo un buen trabajo’.

Con respecto a su se podrían quedar de manera permanente, apuntó ‘pues ya será un tema que hay que cabildear, con los demás compañeros y compañeras’, subrayando que ‘pues tienen un nombramiento ahorita por el artículo 98, lo qué pasa es que esta reforma la promovimos hace algunos meses y justamente lo que busca esta reforma es que nunca las áreas están acéfalas porque siempre con esta reforma se suplen las ausencias temporales y definitivas, lo demás pues ya es un formalismo, pero finalmente las funciones de iure y de facto, pues las desempeñan’.