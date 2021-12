Se invisibiliza acoso laboral a la mujer: Protege

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persiste el ocultamiento en casos de acoso laboral hacia la población femenina en Aguascalientes, manifestó Andrés Gerardo Rodríguez de Alba, representante del Centro de Estudios en Derechos Humanos Protege, añadiendo que muchos sucesos no llegan a instancias legales.

“No es que vaya al alza, pero sí está invisibilizado porque muchas veces las mujeres por vergüenza o por conservadurismo no quieren expresarlo, pero vemos que sí existe más de lo que nos pudiéramos percatar y debe denunciarse”, declaró en entrevista.

– ¿Cuántas denuncias han trabajado este año?

– Estamos hablando más o menos como unas 80 y la mayoría han procedido.

Rodríguez de Alba indicó que este tipo de anomalías a la población femenina lo mismo han ocurrido en centros comerciales y en medios de comunicación, por lo cual hizo hincapié en que se promueva una visión de respeto de derechos humanos por parte de las mismas empresas.

“Es un tema recurrente y no hay una concientización de respeto a la mujer, pero debe darse una sensibilización de la sociedad y de los hombres sobre el tema. No es posible que una mujer vaya a trabajar con miedo a ser sujeta de un acoso o amenazas de despido si no cede a pretensiones”, expresó el litigante.