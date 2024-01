Se inconforman comerciantes de Nieto por cobro de nuevo permiso ambiental

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Insatisfechos e inconformes se retiraron de Palacio Municipal comerciantes de la calle Nieto, quienes reprocharon la mañana de este miércoles al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADESU), Julio César Medina Delgado, el cobro de un permiso ambiental que aseveran no corresponde a sus giros y que refieren es de nueva creación.

A decir de una de las quejosas, Claudia Guadalupe Zúñiga, esta medida afecta a cerca de 50 comerciantes de la calle Nieto, específicamente los que se localizan entre Guerrero y Galeana; a ello añadió ‘en días anteriores se acercaron de la Secretaría de medio ambiente y desarrollo sustentable a nuestros negocios llevándonos esta boleta de apercibiendo donde nos solicitaban una licencia ambiental de la cual no teníamos conocimiento, incluso para la cuando tramitamos nuestra licencias comerciales o permisos varios nunca nos lo habían solicitado’.

Lamentando que el modo en que se les trató fue de amago, pues ‘nos daban un plazo de 10 días para pagarla y si no la pagabamos nos hacían una multa de 10 mil 374 pesos, si no la teníamos, incluso los requisitos que nos estaban pidiendo pues eran fuera de tiempo, de esos 10 días, porque la misma licencia, el trámite no es de 10 días’.

Subrayando que ‘nos hacen referencia en algunas leyes aquí que es de donde se derivó que la deberíamos de tener buscamos y nuestro giro de negocio no se incluye en ninguna de las listas y de la información que aquí se maneja’.

Por lo que adelantan que el siguiente paso será buscar reunirse con el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, dado que mencionan que quedaron insatisfechos con la explicación que los funcionarios que les atendieron les dieron ya que no les justificaron el cobro de dicho permiso.

Y además les insistieron en ‘que no se acerquemos con ellos para ver cómo la vamos a pagar o sea que de todos modos la tenemos que pagar pero ni siquiera nos han demostrado por qué nos la están cobrando y esa es la inconformidad de los comerciantes que estamos en la calle Nieto de que nos estén haciendo boletas de apercibimiento por licencias que nunca nos habían pedido y que ya verificamos la información que nos dieron, nos venimos así sin fundamentos y no aparecemos en la lista de giros donde aplica este tipo de licencias’.