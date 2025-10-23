Se incendia YoVoy frente a la Central de Abastos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En las primeras horas de este jueves se produjo el incendio de un camión de transporte público de la línea YoVoy en las inmediaciones de la Central de Abastos en el sur de esta urbe.

A las 02:14 horas se reportó al 911 que se estaba suscitando el incendio de vehículo, por lo que los bomberos municipales trasladaron hasta el lugar.

Minutos más tarde los tragahumo observaron que se trataba de un autobus de transporte público con señales de que los operarios habían tratando de controlarlo con extintores de polvo químico sin lograr el objetivo, por lo que los vulcanos comenzaron con las maniobras de control y extinción del fuego.

Es así que casi una hora despues el incendio fue sofocado sin registrarse lesionados.

El responsable de la unidad una persona de nombre Manuel de 56 años de edad comentó a las autoridades que la probable causa del incendio se derivó por un cortocircuito.