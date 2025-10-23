27 C
Aguascalientes
23 octubre, 2025
Tendencias

Promueve Moni Becerra atracción de inversiones para Aguascalientes

Anuncian cierre definitivo de la planta COMPAS en Aguascalientes para…

La evolución del dinero digital y el papel de los…

Durante la tragedia, la ausencia. Después de la tragedia, la…

1 muerto y 26 heridos deja choque de autobús choca…

Torton atropella y. mata a familia que viajaba en motocicleta…

Evade Montañez hablar sobre registro de aspirantes al 2027

Aquí te decimos a partir de qué cantidad se cobran…

Habrá cierres viales por obras de rehabilitación

9 de cada 10 delitos quedan sin denuncia en Aguascalientes 

Se incendia YoVoy frente a la Central de Abastos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En las primeras horas de este jueves se produjo el incendio de un camión de transporte público de la línea YoVoy en las inmediaciones de la Central de Abastos en el sur de esta urbe.

A las 02:14 horas se reportó al 911 que se estaba suscitando el incendio de vehículo, por lo que los bomberos municipales trasladaron hasta el lugar.

Minutos más tarde los tragahumo observaron que se trataba de un autobus de transporte público con señales de que los operarios habían tratando de controlarlo con extintores de polvo químico sin lograr el objetivo, por lo que los vulcanos comenzaron con las maniobras de control y extinción del fuego.

Es así que casi una hora despues el incendio fue sofocado sin registrarse lesionados.

El responsable de la unidad una persona de nombre Manuel de 56 años de edad comentó a las autoridades que la probable causa del incendio se derivó por un cortocircuito.