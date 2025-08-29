 Se incendia la camioneta de Natanael Cano

18 C
Redacción

Sonora.-El cantante Natanael Cano vivió un momento de tensión luego de que su camioneta se incendiara mientras viajaba por Hermosillo, Sonora. El vehículo, una Shelby Ford F-150, sufrió una aparente falla mecánica que provocó que comenzara a desprender humo y posteriormente se incendiara por completo.

La noticia rápidamente se difundió en redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes del vehículo totalmente calcinado. Según algunos reportes, Cano se dirigía a visitar al también cantante Gabito Ballesteros cuando ocurrió el incidente.

Horas más tarde, el equipo de trabajo del intérprete, Los Corridos Tumbados, confirmó que la camioneta sí pertenecía al artista y que tanto él como parte de su staff se encontraban dentro del vehículo en el momento en que inició la emergencia.

“En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. Él se encontraba dentro cuando comenzó a salir humo”, se lee en el comunicado emitido por su disquera.

Afortunadamente, todos los ocupantes lograron salir del vehículo a tiempo y no se reportaron heridos. Aunque el incidente causó preocupación entre sus seguidores, se confirmó que tanto el cantante como su equipo están bien y fuera de peligro.

Con información de Excélsior