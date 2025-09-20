Se imponen ciudadanos y evitan poner casinos en Times Square para proteger a Brodway

Redacción

EU.-Dos importantes propuestas para instalar casinos en el populoso Times Square -meca turística y teatral- y en terrenos no urbanizados del Hudson Yards en Manhattan fracasaron después de que los comités asesores comunitarios rechazaran ayer los proyectos en votaciones clave.

El proyecto de Hudson Yards, respaldado por Silverstein Properties, Rush Street Gaming y Greenwood Gaming and Entertainment, no logró los votos necesarios para avanzar ante la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego de Nueva York. En tanto, la propuesta de SL Green Realty Corp. y Caesars Entertainment Inc. para un casino en Times Square perdió su votación el miércoles por la mañana y las acciones de SL Green cayeron tras la noticia, destacó Bloomberg.

Las pérdidas significan que sólo una propuesta para un casino en Manhattan podría permanecer en la competencia entre promotores y operadores para obtener hasta tres licencias de juego en el sur del estado Nueva York.

El apoyo a un casino en Manhattan ha disminuido -el de Times Square, en particular, generó críticas de grupos comunitarios locales- a pesar del potencial de miles de millones de dólares en ingresos. En total, se han presentado ocho propuestas para casinos en la región sur del estado.

Los representantes del alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Hochul fueron los únicos que votaron a favor el miércoles. El concejal Erik Bottcher, miembro del comité encargado de los dos proyectos que se votaron ayer, declaró que no apoyaría ninguna de las dos propuestas.

“Los casinos deben superar unos estándares particularmente altos, que requieren un alto grado de apoyo comunitario antes de ubicarse en un vecindario”, declaró Bottcher. “A pesar de la amplia labor de difusión de los solicitantes, ese apoyo no se ha materializado”.

En un comunicado, Caesars afirmó que respeta la decisión y que su “compromiso con Nueva York se mantiene inquebrantable”. Mientras los representantes salían de la sala tras la votación, el presidente de SL Green Realty, Marc Holliday, calificó su acción de “despreciable”, según informó Crain’s New York. “Los beneficios que le negaron a esta comunidad, a esta ciudad y a este estado? ¡tendrán que vivir con esa historia para siempre!”, gritó según un video difundido en Twitter/X.

Otros celebraron la noticia: “Éste fue un voto para proteger la magia de Broadway”, declaró Jason Laks, presidente de la Liga de Broadway (TBL) y miembro de la Coalición “No a los Casinos de Times Square”. Y añadió: “Un casino puede estar en cualquier lugar, pero Broadway solo vive aquí”.

Ya desde enero una junta comunitaria había rechazado el plan de construir un complejo de casinos y hotel valorado en $12 mil millones de dólares en el Hudson Yards de Manhattan (NYC), dando un golpe mortal al proyecto.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).

Con información de El Diario