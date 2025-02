Se hace que la virgen le habla a Manuel Alonso en tema de la Fiscalía de Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, aseguró que no ha presentado ninguna solicitud ni ha sido notificado sobre su posible inclusión en la quinteta de candidatos para ocupar la Fiscalía General del Estado. Destacó que la selección está en manos del Congreso local, que posteriormente enviará la terna final a la gobernadora Tere Jiménez.

“Hasta este momento, yo no me he apuntado ni nadie me ha notificado sobre los perfiles que el Congreso está evaluando”, afirmó en entrevista colectiva.

Aunque algunos sectores empresariales y diputados han reconocido su trayectoria y perfil para el cargo, sin embargo, Alonso García reiteró que su prioridad es servir donde la gobernadora lo requiera.

“Siempre he dicho que vine a servir y, desde que la gobernadora me invitó a trabajar en temas de seguridad y justicia, he procurado dar lo mejor de mí. Si me dan el privilegio de seguir sirviendo, lo haré donde ella lo considere adecuado”, subrayó.

El funcionario explicó que su trabajo ha sido clave en la implementación del blindaje de seguridad y justicia en el estado, y enfatizó que la labor policial no solo se limita a la prevención, sino que también abarca la investigación de delitos de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese sentido, de asumir el cargo como fiscal, heredaría los casos que estén pendientes por resolver y que no se tuvieron un avance adecuado dentro de la propia policía estatal”.

“La seguridad y la justicia van de la mano. Hemos trabajado con la fiscalía en un frente común, lo que ha permitido resolver muchos casos gracias a la coordinación institucional”, destacó.

Finalmente, reiteró que su enfoque sigue estando en fortalecer la estrategia de seguridad del estado, independientemente de si es considerado para otro cargo. Tampoco quizo calificar la gestión de Jesús Figueroa Ortega como titular de la Fiscalía pues insiste en que todos trabajan en colaboración.

Sin embargo este medio día el Congreso estatal en sesión de la Diputación Permanente dio a conocer la lista de los cinco aspirantes y entre los cinco nombres aparece el del todavía titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.