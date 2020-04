Se habilitará en Aguascalientes centro especial para aislamiento de positivos a coronavirus

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Con la finalidad de mantener aislados a los pacientes de coronavirus de la entidad, se habilitará un centro especial con capacidad para 40 personas, anunció el gobernador Martín Orozco.

El mandatario puntualizó que este centro será exclusivo para aquellas personas que tengan una casa pequeña o bien una familia numerosa y que no puedan mantenerse totalmente aislados de los demás.

“Es muy difícil que podamos tener en aislamiento a un positivo en esa vivienda, vamos a establecer a partir de ya, seguramente mañana un centro especial para aislar a todo aquel positivo, para que no arriesgue en primer lugar a su familia”.

Aunque no dio a conocer la ubicación de ese centro especial, Orozco Sandoval dijo que contará con una capacidad para 40 personas, las cuales podrán tener acceso a habitaciones amplias, jardín, comedor, sala, entre otros.

Hasta el corte de este jueves, se registraron 72 casos positivos de coronavirus en la entidad. 38 de ellos ya fueron dados de alta y otros dos lamentablemente fallecieron.