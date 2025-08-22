Se gradúan nuevos integrantes del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco del Día Nacional de la Bombera y el Bombero, el Municipio de Aguascalientes, llevó a cabo la ceremonia de graduación de 42 integrantes de la Décima Generación de la Academia de Formación para Bomberos Voluntarios de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El secretario del H. Ayuntamiento y director general de Gobierno, Luis Enrique García López enalteció la heroica labor y vocación de quienes con honor y solidaridad atienden emergencias y salvan vidas; además reafirmó que se fortalecerá la capacitación y el equipamiento a favor de una mejor corporación.

Reconoció el compromiso de estos servidores públicos, quienes se han convertido en un ejemplo de lealtad y representan seguridad y protección para miles de familias; en este sentido los convocó a cumplir sus sueños y a engrandecer su vocación día a día.

El regidor Gustavo Granados Corzo, colegiado de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, destacó la perseverancia de las y los bomberos quienes dan esperanza a las familias en situaciones de emergencia. Les llamó a portar con orgullo el uniforme de una de las áreas más sensibles del Municipio de Aguascalientes.

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, José Gabino Vázquez Vega, agradeció a las familias de las y los graduados por apoyarles en los momentos más difíciles. Recalcó que el servicio que prestan se trata de una entrega diaria para velar por la integridad de la ciudadanía.

En representación de los alumnos graduados, Nahomi Hernández Román, refrendó el compromiso de servir y trabajar con disciplina y sacrificio, siempre a favor de la vida. Enfatizó que las horas de ardua preparación se reflejarán con entereza y empatía en un camino lleno de oportunidades de honrar esta vital tarea.

En el evento celebrado en el segundo patio de Palacio Municipal se contó con la participación de síndicos y regidores del H. Ayuntamiento, así como de integrantes de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y familiares de las y los graduados.