Se forma depresión tropical Diecisiete-E

La depresión tropical Diecisiete-E se formó esta mañana frente a las costas de Guerrero, con vientos sostenidos de 55 km/h, rachas de hasta 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Su centro se localizó a 110 kilómetros al sur de Técpan de Galeana y 185 km al sur-sureste de Zihuatanejo.

El fenómeno provocará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el suroeste y la costa de Guerrero, así como en Michoacán; intensas, de 75 a 150 mm, en el norte y suroeste de Oaxaca; muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima; y fuertes, de 25 a 50 mm, en Jalisco. Además, se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca, Jalisco y Colima se esperan vientos de 20 a 30 km/h, rachas de 40 a 50 km/h y olas de 1.5 a 2.5 metros.

Debido a estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, emitió zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Por otra parte, la tormenta tropical Priscilla se ubica a 265 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 500 km al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 13 km/h. Este sistema generará chubascos y lluvias fuertes con oleaje de 2.5 a 3.5 metros, así como vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa occidental del estado, que disminuirán durante el día.

Conagua advirtió que las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y el oleaje elevado.

Se recomienda consultar información actualizada en las páginas oficiales de Conagua y en sus redes sociales @conagua_mx y @conagua_clima, así como en la aplicación ConaguaClima para dispositivos móviles, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.