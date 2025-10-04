Se extingue la Ley 73 del IMSS: en una década ya no habrá beneficiarios

Redacción

La Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), considerada durante años como el régimen más favorable para pensionarse, está en vías de desaparecer. El esquema, exclusivo para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, ofrece condiciones más ventajosas que la Ley 97, pero en muy poco tiempo ya ningún trabajador podrá acceder a él.

De acuerdo con estimaciones, hacia 2035 la mayoría de los beneficiarios de este régimen ya se habrán jubilado, lo que marcará su fin práctico. A partir de entonces, todos los trabajadores quedarán sujetos a la Ley 97, que se basa en cuentas individuales administradas por las Afores.

La diferencia entre ambos sistemas es clave. Mientras que bajo la Ley 73 la pensión se calcula con el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas —aproximadamente 5 años— y el número total de semanas trabajadas, lo que garantiza una pensión definida respaldada por el IMSS y el Gobierno Federal, la Ley 97 depende directamente de lo que cada trabajador acumule en su Afore y del rendimiento de esos ahorros.

La Ley 73 exige tener 65 años, un mínimo de 500 semanas de cotización y haber iniciado aportaciones antes de julio de 1997. También garantiza beneficios como pensión vitalicia, incrementos anuales vinculados al salario mínimo, servicios médicos para el titular y sus beneficiarios, así como apoyos por viudez, orfandad e invalidez.

En contraste, la Ley 97 requiere 1,250 semanas de cotización y deja la responsabilidad de la pensión al trabajador y a la rentabilidad de su cuenta individual, lo que ha generado incertidumbre entre las nuevas generaciones.

El atractivo de la Ley 73 explica por qué su final despierta preocupación. Con su desaparición, los futuros pensionados dependerán únicamente del ahorro acumulado en sus cuentas individuales y del desempeño financiero de las Afores, lo que representa un cambio profundo en la forma en que los mexicanos enfrentarán su retiro.