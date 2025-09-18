Se esperan chubascos en Aguascalientes este jueves

18.3 C
Aguascalientes
18 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves, Aguascalientes registrará un clima variable con cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día, acompañado de intervalos de chubascos que podrían acumular entre 5 y 25 milímetros de lluvia.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, lo que podría reducir la visibilidad en distintos puntos del estado.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, con bancos de niebla en zonas altas de la región. Para la tarde, las condiciones cambiarán a un clima cálido, aunque la presencia de lluvias y viento se mantendrá activa en gran parte del territorio estatal.

A nivel regional, la Mesa del Norte presentará un panorama similar, con lluvias fuertes en San Luis Potosí y Chihuahua, además de precipitaciones muy fuertes en Durango. En estas entidades se prevén deslaves e inundaciones debido a la intensidad de las precipitaciones.