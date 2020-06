Se equivocan en el IMSS y meten a su familiar al área Covid-19 en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS denunció a El Clarinete que por una equitación de “un camillero” ingresaron a su familiar al área Covid-19 en el Hospital General de Zona número 3 ubicado en Jesús María.

El quejoso quien solicitó el anonimato relató que “A mi abuelo le empezó un dolor en el brazo y en el pecho y lo llevamos con el doctor aquí en Cosío a la 1 de la mañana del viernes, el doctor nos dijo que le estaba dando un paro cardiaco y que lo teníamos que llevar a internar. Y así lo hicimos lo llevé a la clínica 3 del Seguro Social en Jesús María y cerca de las 4 de la mañana lo atendieron. Hasta ahí todo iba bien y me dijeron que se iba a quedar unas horas en observación”.

En entrevista con este diario digital añadió “Pero ya como a las 8 de la noche del mismo viernes yo quise pasar a ver a mi abuelo y no me dejaron porque me dijeron que lo habían metido en la zona de Coronavirus, que porque un camillero se equivocó y lo metió ahí. Yo me enojé y me metí a la fuerza por mi abuelo y lo saqué, pero antes le pregunté si se sentía mal y me dijo que no, lo único es que todo ese tiempo no le dieron a probar alimento”.

A su vez apuntó “casi que por la fuerza lo saqué a mi abuelo, en una silla de rueda porque mi abuelo le falta una pierna y también es diabético desde hace 30 años, mi abuelo tiene 70 años de edad y hasta ahorita domingo al medio día no tiene ningún síntoma de Coronavirus, ni le falta la respiración, ni le duele la cabeza, ni tiene gripa ni nada de eso, pero cuando estaba ahí andaba una doctora toda agripada y otro doctor con mocos y yo les dije ´ustedes van a contagiar aquí a la gente´ y me dijeron ´que era alergia´.

Posteriormente comentó que “a mi me llamaron ayer sábado por la tarde del seguro para decir que mi abuelo tiene Coronavirus, pero mi abuelo me dice que nunca le hicieron ninguna prueba, que ni sangre le sacaron ¿Entonces yo preguntó como van a saber que mi abuelo está infectado sin haberle hecho ninguna prueba, y sí se contagio fue porque ellos lo metieron a donde no debían, incluso ya aquí en la casa, me dijo que hasta un médico lo quiso golpear porque mi abuelo cuando se le acercó uno de los que lo estaban atendiendo lo tocó y casi lo golpea. Y ayer que me hablaron dicen que mi abuelo es candidato al Coronavirus porque es diabético y le falta una pierna, pero primero dicen una cosa y luego otra”.

Al concluir indicó que está analizando interponer una denuncia por negligencia y lo que resulte en contra del personal de la clínica 3 del IMSS.