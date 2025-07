Se enfría relación entre Maribel Guardia y su nieto, revela Imelda Tuñón

Redacción

La tensión entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia parece no ceder, y ahora es la viuda de Julián Figueroa quien afirma que su hijo, José Julián, ya no desea convivir con su famosa abuela.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Grandeza Hispana, Imelda compartió con la prensa un momento revelador que vivió recientemente con su pequeño. “Ahorita ya no me ha preguntado por su abuelita. No le tiene miedo, él la ama y es su abuela al final del día. Nada más que sí estuvo muy feo que tuviera que enfrentar una situación así y, sobre todo, que fuera su abuela quien la provocara”, expresó la también actriz.

Imelda relató que escuchó a su hijo conversar con algunos primos y, en ese momento, aseguró que no extraña a la costarricense, lo cual confirma el distanciamiento emocional tras el conflicto familiar que trascendió hace unas semanas.

A pesar del enfriamiento en la relación, Tuñón se mostró abierta a una eventual reconciliación entre el menor y Maribel, aunque dejó claro que no ocurrirá de manera inmediata ni sin condiciones.

“Estoy dispuesta a que convivan, pero tendría que ser bajo ciertas condiciones, como que haya alguna persona supervisándolos para asegurar que no vuelva a suceder otro escándalo”, puntualizó.

La familia Figueroa-Guardia ha estado en el centro del ojo público desde el fallecimiento de Julián Figueroa, y este nuevo episodio deja ver que las diferencias entre las dos mujeres más cercanas al hijo del cantante Joan Sebastian aún están lejos de resolverse.