Se enfrentan exalcalde y líder del PAN en elección este domingo en Calvillo, Aguascalientes

El Clarinetero

Aguascalientes, Ags.- Este domingo se renovarán las dirigencias de los Comités Directivos Estatales en los 11 municipios del territorio local.

En todos hubo acuerdo, es decir se planchó par que hubiera candidaturas de unidad, salvo en uno.

La excepción de la regla se vivirá en el municipio de Calvillo donde el grupo político del exalcalde, Adán Valdivia López hoy diputado local se enfrentará contra la facción del dirigente estatal de Acción Nacional, y también exalcalde del territorio guayabero, Javier Luévano Núñez.

En las personas de José Guadalupe Romo Silva que es abanderado por el legislador local chocará contra Jesús Díaz Rubio quién es apadrinado de Luévano.

Es así que medirán fuerzas para ver quién es quién en el municipio del poniente del estado.

Obviamente el presidente municipal Daniel Romo ya instruyó a sus huestes para que operen a favor de Díaz Rubio mientras que la gente de Adán Valdivia también anda movida y no se les debe dar por perdidos.

En las quinielas se espera que sea el grupo de Luévano quien se quede con la posición del CDM sin embargo hay cavillenses que creen que Romo Silva puede tiene con queso las gorditas para ganar en las urnas tras convencer a la mayoría de la militancia blanquiazul.

Sin duda será un buen agarrón el que tengan los exalcaldes de la capital mundial de las guayabas.

Veremos en las próximas horas cuál será el resultado para ver de qué cuero salen más correas.

Hagan sus apuestas.