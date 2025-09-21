Se empiezan a oír las golondrinas, Fuerza Regia barre a Panteras de Aguascalientes 

Panteras de Aguascalientes perdió en el segundo juego de la serie en visita a Fuerza Regia de

Monterrey con marcador de 104-91.

Los dirigidos por José Santaella llegaron a tener una ventaja de 8 puntos en el primer cuarto, más sin embargo los locales supieron alcanzar y rebasar a Panteras.

Fue una tarde de buen basquetbol en La Fortaleza, ambos equipos se brindaron con un notable poder ofensivo y con vistosas jugadas.

Los mejores encestadores por Panteras fueron Mus Barro y Tyrone White con 18 puntos, el capitán Jaron Martin 15 y Terrel Brown 13. Gran parte de la victoria de los locales fue gracias a su buenos pases y tranquilidad para mantener la ventaja, además que salieron en plan grande sus jugadores Avry Holmes quien a la postre fue el MVP con 24 puntos, Scott Bamforth 23, Josh Ibarra tuvo doble doble con 13 puntos y 10 rebotes, Brandon Paul 13 puntos.

Con este resultado Panteras se ubicó en la posición número 8 de la tabla general y aunque tiene asegurada su participación en play in todo se definirá en la última jornada cuando visite a Mineros de Zacatecas el viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 2025, juegos muy valiosos ya que de asegurar ubicarse entre los 8 primeros abriría como local el play in.

1 2 3 4 Total

Fuerza Regia 22 28 29 25 104

Panteras 20 24 27 20 91