Se echará atrás veto del PAN contra lenguaje incluyente, pronostica Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No tiene futuro la eliminación del lenguaje incluyente que está promoviendo el PAN en Chihuahua, afirmó Rodrigo González Mireles, diputade local por Morena, quien adelantó que estas propuestas serán descartadas a nivel judicial.

“La Suprema Corte de Justicia ya tiene muchas jurisprudencias y estoy seguro que en el caso de Chihuahua va a echar para atrás la aprobación de esa ley. Al final de cuentas es un tema de inclusión”, recalcó el legislador guinda.

En días pasados, el Congreso de Chihuahua, con mayoría del Partido Acción Nacional, avaló una legislación en torno a vetar el uso de lenguaje incluyente en los planteles escolares.

González Mireles hizo hincapié que se ha generado la idea de que el tema del lenguaje inclusivo va sólo a la comunidad LGTBI, cuando es una cuestión de respeto y que también incluye a los géneros tradicionales.

“En México ya tenemos una agenda política a favor del lenguaje incluyente y que seamos empáticos en las posiciones para que mujeres y hombres y población LGTBI se nos denomine como queramos. Entiendo que mucha gente por sus filias o fobias no lo apruebe, pero lo que te choca, te checa”, adicionó.