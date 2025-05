Se disputa la Monza Cup este domingo en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- La Monza Cup regresa al Óvalo Aguascalientes México para disputar su segunda fecha del calendario y los aficionados serán bienvenidos con entrada gratuita a las instalaciones. Además, la categoría por segunda ocasión tendrá transmisión en vivo por streaming en Facebook en dos páginas, con lo que demuestra su profesionalismo desde su debut el pasado 30 de marzo.

Al respecto, el promotor de Monza Cup Ángel Lozano comentó: “Los competidores quedaron muy contentos con la primera carrera del campeonato y los que tuvieron fallas mecánicas como el polesitter de los Novatos Jean Paul Pie dijeron que están listos para la revancha. Además, nos apoyan Cooling & Projects, Gerry Performance y Queen Racing, quienes quedaron muy complacidos con el ambiente de cordialidad racing que impera en la categoría”.

“Creo que será una buena fecha, remodelaron la pista y los pilotos ya están ansiosos porque llegue el domingo. Por cierto, tendremos un nuevo piloto de Chihuahua compitiendo con Haide Sandoval. También vendrán un par de pilotos chihuahuenses que probarán en las prácticas, con miras a correr próximamente con nosotros”, aseguró Lozano.

En cuanto al Estado del Campeonato así están los tres primeros lugares en Expertos: 1. Ángel Padilla, 13 puntos, 2. Pedro López, 10 puntos, y 3. Ángel Lozano, 8 puntos.

En Novatos destacan en los primeros lugares los dos pilotos de Chihuahua y el tercer sitio es de una piloto local que les da buena pelea a sus colegas y llega muy ilusionada a la justa dominical: 1. Israel García, 12 puntos, 2: Juliam T. Mares, 10 puntos y 3. Haide Sandoval, 8 puntos.

Programa: Habrá dos entrenamientos, uno comenzará a las 9 a.m. y el segundo a las 10 a.m. La calificación iniciará a las 11 a.m. La primera carrera tendrá el banderazo de partida a las 12:55 p.m. y la segunda competencia dará inicio a las 14:45 horas, con la premiación a partir de las 15:45 horas.

La carrera de Monza Cup, como se mencionó anteriormente se trasmitirá por streaming en Facebook a través de dos páginas: https://www.facebook.com/share/18zLMVwTwr/?mibextid=wwXIfr y por https://www.facebook.com/share/12JeVMRYjrX/?mibextid=wwXIfr

La Monza Cup corre como parte del Serial Central de Carreras y consta de 6 fechas, con la segunda programada para el 11 de mayo. La tercera fecha se disputará el 22 de junio y la cuarta cita se disputará el 21 de septiembre. Con el quinto evento a desarrollarse el 2 de noviembre y el 30 de noviembre será la final de su primera temporada. Además, tendrá una fecha adicional el 10 de agosto, como parte del programa de la tradicional competencia de endurance: Las 3 Horas de Aguascalientes.