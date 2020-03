Se disparan precios de cubre bocas y gel antibacterial ante demanda por Covid-19

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante el temor que genera el coronavirus entre la población, algunas personas han querido sacar provecho de la contingencia disparando los precios de artículos como los cubre bocas y el gel antibacterial.

Por medio de los grupos de venta en Internet se pueden encontrar cubre bocas hasta en 25 pesos la pieza, solo por el hecho de que cuentan con un diseño y se ofrecen como piezas lavables, los mismos también se ofrecen para maquilar grandes volúmenes a costos “bajos”.

En el mismo comercio establecido tales como farmacias, estos mismos cubre bocas normales y sencillos que días atrás se ofrecían en 2 pesos la pieza, hoy en el mejor de los casos, si es que no están agotados se encuentran hasta en 3 por 20 pesos.

En el caso del gel antibacterial, existen quienes ofrecen el plus de llevarlo hasta la comodidad del hogar, solo que un litro puede ir desde los 70 a 80 pesos, cuando su valor real no rebasa los 30 pesos.

Sin embargo, existen productos que van en paquete entre un gel antibacterial, un aerosol y un dispensador por 100 pesos en mayoreo.