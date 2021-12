Se disparan impugnaciones por cobros excesivos de agua; superan las 3 mil 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante la sala administrativa del Poder Judicial del estado se han disparado las impugnaciones por cobros excesivos en los recibos de agua, reveló la magistrada presidenta, Gabriela Espinoza Castorena.

La misma expuso que en lo que va de este año dicha sala ingresó 3,057 impugnaciones, todas ellas en la capital del estado.

-¿En el tema de la sala administrativa han identificado el origen de estas impugnaciones?

-Mire, específicamente no tengo ningún expediente, ustedes saben que la sala administrativa es una sala que si bien es cierto pertenece al poder judicial trabaja un poco más independiente, pero con los datos que nos dieron nos dicen que hay 3,057 impugnaciones de recibo de agua y nos dicen que se trata de acciones promovidas en vinculación a campañas políticas.

-¿Entonces no es un tema de la población en general sino que lleva la connotación política?

-Pudiera estar combinado, no creo que el 100% sea con temas políticos, sin embargo coincide con los tiempos.

-¿Cuál es el proceso que se le da a esas impugnaciones?

-Se presenta la demanda ante la sala administrativa, ahí se radica el asunto y ya los magistrados realizan las diligencias que establece la ley y dictar las sanciones correspondientes, concluyó