Se disparan casos de dengue por lluvias en México

Redacción

México.- Aunque la actual temporada de lluvias ayuda a garantizar el abasto de agua para consumo humano y la agricultura, también trajo consigo un aumento en los casos y defunciones por dengue.

La infección vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti se caracteriza por fiebre elevada, dolor muscular y, en su modalidad grave, estado de shock y hemorragias internas que pueden provocar la muerte.

De enero al pasado 26 de junio, en el país se registraron 18 mil 631 contagios, casi cinco veces los tres mil 869 que había en el mismo periodo de 2023. Además, se contabilizan 26 defunciones contra sólo cinco reportadas en el mismo lapso del año previo.

Datos oficiales indican que Guerrero, Tabasco y Veracruz lideran en número de casos, con ocho mil 130 en conjunto; sin embargo, con una tasa de 136.63 por cada 100 mil habitantes, Colima tiene la incidencia más alta.

Además, a raíz del inicio del verano y la temporada de huracanes, los casos se dispararon durante el último mes en entidades como Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Puebla y Oaxaca, donde la contingencia sanitaria ha provocado déficit de plaquetas en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, escasez de analgésicos para aliviar los síntomas y venta masiva de suero.

-Con información de Patricia Briseño

ALZA EXPONENCIAL

Según el último reporte de la Secretaría de Salud, Guerrero, Tabasco y Veracruz lideran en número de casos de dengue, con 3 mil 652, 2 mil 785 y mil 693, respectivamente. Sin embargo, tomando en cuenta la tasa de casos por cada 100 mil habitantes, Colima se posiciona en el primer lugar, pues, aunque reporta mil 137 casos, la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes es de 136.63, la más alta del país.

En entidades como Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México, Jalisco y Puebla, la incidencia de este padecimiento se disparó en el último mes, a raíz del inicio del verano y de la temporada de huracanes.

Aunque NL no es de los estados con más presencia de dengue, llama la atención el aumento de casos en las últimas cinco semanas, al pasar de tres en la semana epidemiológica 20 a 46 para la semana 25 (con corte al 26 de junio), un incremento de 1,433 por ciento.

Aunque en el Panorama Epidemiológico de Dengue aún no figura, en la entidad ya se reporta una muerte por este padecimiento. Se trata de un menor residente del municipio de Guadalupe, deceso que la Secretaría de Salud estatal confirmó el pasado 18 de junio, pero que el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica todavía no ha validado.

En Guanajuato, la enfermedad también tuvo un aumento exponencial en las últimas cinco semanas, pues mientras que para la semana 20 registró cinco casos, para la semana 25 la cifra subió a 57, lo que representa un incremento de 1,040 por ciento.

Oaxaca es otro de los estados donde más se ha disparado la incidencia, con un aumento de 302%, al pasar de 199 casos en la semana 20 a 799 casos para la semana 25 del año.

Le siguen el Estado de México, Jalisco y Puebla, con aumentos de 301%, 194% y 166%, respectivamente.

PREVENCIÓN

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la incidencia del dengue se ha incrementado en la región en las últimas tres décadas.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue, pone sus huevecillos en recipientes con agua estancada, como cubetas, barriles o llantas, por lo que cualquiera de éstos se puede convertir en un lugar de reproducción.

Los huevos de Aedes aegypti pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año: de hecho, ésta es una de las estrategias más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse”, alerta la organización.

Ante ello, invita a cubrir adecuadamente tanques y depósitos de agua para mantener alejados a los mosquitos; evitar acumular basura y tirarla en bolsas de plástico cerradas.

-Con información de Aracely Garza

SE PREPARAN PARA REPUNTE DE ENFERMEDAD

Tras el paso de la tormenta tropical Alberto por Tamaulipas, las autoridades de salud estatales se previenen ante un incremento en los casos de dengue.

En días pasados, el Comité Estatal de Seguridad en Salud de Tamaulipas inició un análisis de la situación que prevalece en las comunidades afectadas por las recientes lluvias, ante el riesgo de se disparen los casos de dengue, cuya incidencia pasó de 110 casos en la semana epidemiológica 20 (mayo) a 195 hasta la semana 25, con corte al 26 de junio, lo que representa un incremento de 77% en sólo cinco semanas.

Hasta el pasado 26 de junio, Aldama lideraba en tasa de incidencia, con 34.65 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la zona conurbada del sur (Ciudad Madero, Tampico y Altamira) es la que presenta más casos.

De acuerdo con los informes, de enero a la fecha se han registrado 148 casos confirmados en esa región, de los cuales 61 se dieron en Tampico, 44 en Ciudad Madero y 43 en Altamira.

La Secretaría de Salud señaló que, una vez pasadas las lluvias generadas por Alberto y la tormenta tropical 93, llevarán a cabo un análisis para realizar el saneamiento y evitar una incidencia mayor de dengue.

-Alfredo Peña

COLIMA, CON LA MAYOR INCIDENCIA

El estado con la incidencia más alta en dengue es Colima, con una tasa de 136.63 por cada cien mil habitantes, así lo confirmó la Secretaría de Salud federal en su Panorama Epidemiológico de Dengue.

De acuerdo con la dependencia federal, hasta el pasado 26 de junio se habían confirmado mil 137 casos, de ellos, 292 en Tecomán, el municipio con mayor número de confirmaciones, seguido por Villa de Álvarez con 256, y el municipio de Armería, con 104.

Por ahora, se ha confirmado la muerte de una persona por esta enfermedad, en lo que va del año.

Para Luis Arturo Hernández Gálvez, epidemiólogo de la Secretaría de Salud, el incremento constante desde el año pasado de casos positivos de dengue en Colima obedece a las lluvias del año pasado: “Nuestro estado tiene el vector (mosco transmisor) y las condiciones geográficas para su presencia; con esta temporada de lluvias podemos tener dengue. Siempre, y al menor síntoma, hay que acudir al médico”.

Luego de cinco semanas de mantener la incidencia más alta por dengue en México, Martha Janeth Espinosa Mejía fue removida como titular de la Secretaría de Salud de Colima, y en su lugar fue nombrado Víctor Manuel Torrero, contador público de formación.

Con información de Excelsior