Se dispara violencia familiar fines de semana en Aguascalientes hasta en más de 100 reportes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Son los fines de semana, principalmente los sábados y domingos, cuando se eleva la incidencia de reportes por violencia familiar, revelo la titular del C5i, Michelle Olmos Álvarez.

Refirió que los fines de semana llegan a recibir de 100 a 110 reportes, mientras que el promedio diario es de 30 a 40, solo pir violencia familiar.

Al día se atienden más de 3 mil llamadas de todo tipo, cifra que se ha mantenido, llevando mano los casos de seguridad pública.

En declaraciones a medios de comunicación la funcionaria estatal habló de que en el país no se han podido disminuir los índices de casos de violencia intrafamiliar, pero si se han aumentado las denuncias de mujeres.

“Hoy tenemos más mujeres que se animan a denunciar a sus victimarios, auque eso nos eleve las cifras, pero que bueno, el llamando es a que sigan denunciando”.