Se disculpa por declaraciones capitán de Necaxa 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Fabricio Formiliano entró en la polémica en una emisora ​​de radio de Uruguay, al hablar sobre lo que significó pasar de jugar en Peñarol un club como Necaxa donde llegó en 2021, y los catalogó como un “pequeño equipo” de la Liga MX.

Sin embargo, sus palabras no cayeron bien en la gente que sigue a los Rayos, por lo que tuvo que disculparse por sus declaraciones en la radio uruguaya. “Primero pedir disculpas al Club Necaxa, directivos, compañeros y su gente, si se sintieron ofendidos, no era mi intención. Segundo, creo que se malinterpretó la comparación que hice. Jamás quise faltar al respeto a nadie y mucho menos al club que hoy me da trabajo y confió en mí”, posteó en Instagram.