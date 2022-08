Se dice tranquilo Hernández tras queja de Márquez que no procedió

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Salvador Hernández Gallegos, magistrado del Tribunal Local Electoral (TLE), se dijo conforme luego que se declaró improcedente la denuncia que fue presentada en su contra por la senadora Martha Márquez Alvarado, debido a presunta violencia de género.

“Es parte de los medios de impugnación que se presentan durante un proceso electoral, nosotros estamos tranquilos. Yo incluso me excusé de conocer el asunto porque era parte del mismo y obviamente respeto la decisión de cada quien”, señaló en entrevista con elclarinete.com.mx.

– ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con la senadora?

– No, no he tenido la oportunidad. Pero somos un tribunal independiente y autónomo. Respetamos la voluntad y el derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos de impugnar cualquier acto de autoridad que ellos consideren que violenta sus derechos.

Márquez Alvarado pidió licencia al Senado para competir como candidata a gobernadora por la alianza PT-PVEM en el pasado proceso estatal. Pero a días de las votaciones, declinó a favor de la aspirante de Morena, Nora Ruvalcaba, lo cual generó comentarios de Hernández Gallegos que la senadora con licencia consideró como violencia de género.

Por lo pronto, el magistrado adicionó que se mantendrá la apertura en el TLE para atender cualquier queja ciudadana. “En el trabajo de las campañas y de los procesos electorales se dan este tipo de situaciones y respetamos las impugnaciones, porque para eso estamos: para resolver las controversias que se susciten”, remarcó.

Se desconoce si Márquez Alvarado impugnará la decisión del Tribunal local.