Se devalúa Darth Vader

Redacción

El estreno de ‘Obi-Wan Kenobi’ ha traído de vuelta a Darth Vader, uno de los villanos más emblemáticos de la historia del cine. Para algunos incluso el mejor, pero esa esa idea se debe a la trilogía original de Star Wars dirigida por George Lucas. Superar eso es prácticamente imposible y lo que está sucediendo es que su imagen corre el riesgo de devaluarse por querer traerle de vuelta en demasiadas ocasiones.

Disney ya jugó la carta de Vader con una breve pero imponente aparición en ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’. Que íbamos a volver a verle tarde o temprano parecía inevitable. Darth Vader vende mucho y Disney estaba explorando esos años entre ‘La venganza de los Sith’ y ‘Una nueva esperanza’ No hacía falta ser un genio para atar cabos. Lo curioso es que inicialmente la idea con ‘Obi-Wan Kenobi’ era contar con Darth Maul como villano principal en lugar de él, pero en LucasFilm cambiaron de enfoque en el último momento, en parte porque todo iba a ser más oscuro inicialmente. Todo más accesible y con Vader, el villano más querido de este universo. A lo sencillo.

Con el aliciente adicional del regreso de Hayden Christensen, cuya interpretación como Anakin Skywalker fue muy criticada en su momento, sobre todo en ‘El ataque de los clones’. Lo cierto es que ahí lo que fallaba por encima de todo eran los diálogos escritos por Lucas para las escenas románticas, pero bueno, aquí él apenas ha tenido que decir nada, pues como Darth Vader se ha contado de nuevo con James Earl Jones, la voz original del personaje. Un todo en uno que al final ha condenado a Christensen a la irrelevancia absoluta más allá de ese flashback incluido en el quinto episodio.

También es verdad que sus apariciones han sido reducidas hasta ahora, pero eso no han impedido que también acabe siendo víctima del incomprensible trabajo de realización y montaje del que ha hecho gala la serie en varios momentos. De la absurda persecución del primer capítulo mejor no decir nada más aquí por la nula relevancia de Vader, pero ese enfrentamiento contra Obi-Wan del tercer episodio roza lo lamentable.

Antes de que nadie saque la carta de que el personaje interpretado por Ewan McGregor, de lejos lo mejor de una serie que por lo demás tiene poco que ofrecer más allá de la fuerza que tenga la nostalgia para atraparte, pasa por horas bajas, pero que la mera idea de que recobre el espíritu jedi precisamente ante su villano más temible ya era una decisión peliaguada. Y luego hacerlo con esa pelea casi más propia de una mala serie z es la gota que colma el vaso.

Pero centrémonos solamente en Vader en ese momento. Haciendo gala de su gran poder derrota si dificultad alguna a su antiguo maestro. Esperable, pero también aburrido. El hecho de que luego básicamente permita su fuga tampoco dice nada en su favor, pues perfectamente podría haber usado la fuerza para poner freno a ese desconcertante plan de Tala que por otro lado acaba con Leia apresada. Otro ejemplo más de que ‘Obi-Wan Kenobi’ merecía mejores guiones que los que tiene.

Por lo demás, Vader se ha limitado a estar ahí para ser esa gran amenaza con poco que aportar. Sí, ha demostrado que tonto no era y que conocía los planes de Reva, pero todo parece encaminado a otra gran batalla con un Obi-Wan ya recuperado llamada a ser otra decepción. Sea porque no puede haber un resultado realmente definitivo -eso ya lo tenemos en ‘Una nueva esperanza’-, otra victoria irrelevante del jedi -eso ya lo tuvimos en ‘La venganza de los Sith’- o alguna especie de engaño para que Vader deje en paz Tatooine cuando se tiene que oler que su antiguo maestro estaba allí por algún motivo.

Tampoco es que quiera catalogar a ‘Obi-Wan Kenobi’ como mero relleno en lo referente a Vader, pero no se me ocurre ninguna aportación suya en lo referente a este legendario personaje con algún tipo de relevancia. Y es que la mera existencia de la serie de Disney+ se basa en rellenar un vacío que en su mayor parte ha creado la serie para justificar su existencia. Y no me cabe duda de que habrá quien esté encantado simplemente reuniéndose de nuevo con estos personajes, de ahí que vayan a llegarnos muchas más series de aquí en adelante, pero si con el cine ya quedó claro con ‘Han Solo: Una historia de Star Wars’ que el público no iba a aceptar cualquier cosa, no me cabe duda de que con las series sucederá lo mismo tarde o temprano.

Vale ya

Y en cuanto a Vader podría pasar perfectamente lo mismo. No me cabe duda de que le veremos de alguna forma en ‘Ahsoka’ y que Disney aprovechará cualquier ocasión para volver a contar con el personaje. Quizá hasta tomen la palabra a Christensen y hagan una serie centrada exclusivamente en él, pero así están convirtiendo a alguien que era solomillo de la mejor calidad en un filete correoso con bastante grasa. Sigue siendo carne y sus proteínas están ahí, pero en ningún caso puede decirse que sea lo mismo.

Si por mi fuera, que lo jubilaran ya. A mejor es imposible que vaya y todas las señales que tenemos indican que está sucediendo justo lo contrario. El futuro de Star Wars deberían ser los nuevos personajes y explorara esa galaxia muy muy lejana en lugar de volver siempre a lo mismo. Y Darth Vader no se libra de eso.

Con información de Espinof