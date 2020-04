Se desploma pasaje en camiones urbanos hasta en 70% en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Camiones urbanos lucen vacíos a consecuencia de la cuarentena sanitaria por el coronavirus, donde el pasaje se ha desplomado hasta en un 70%..

El líder del Sindicato de Operadores Roberto Mora Márquez, admitió que se vive una situación preocupante ante la falta de usuarios, enviados a sus casas para evitar contagios.

Detalló que rutas que en en promedio sostenían hasta 600 pasadas de usuarios al día, hoy en medio de esta situación de emergencia no llegan ni a las 150, lo que resulta incosteable hasta para los propios permisionarios.

Agregó que se cuenta con 550 unidades de las cuales en estos momentos una tercera parte ha salido ya de circulación, ello debido a la baja de usuarios del servicio.

“Desde luego que repercute el hecho de no tenemos estudiantes, no tenemos trabajadores que son los principales usuarios del servicio”, lamentó.

Comentó que al parar el 30% de unidades se ha aprovechado para someterlas a mantenimiento, esperando que pase pronto esta situación que los mantiene en la lona.