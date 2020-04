Se desploma hasta en 80% la asistencia a estéticas por Covid-19 en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La asistencia a estéticas de esta ciudad se desplomó hasta en 80% a consecuencia de la contingencia por el Coronavirus.

Propietarias de estos negocios indicaron a El Clarinete que la pandemia alejó a los clientes, principalmente mujeres, quienes dejaron de asistir a solicitar los servicios de manera frecuente como lo hacían, esto por temor a un contagio o por la cuarentena decretada.

“Por decirte algo, de lunes a jueves tenía hasta ocho cortes diarios y ahorita solo tengo a lo mucho dos cuando bien me va o a veces hasta uno”, expresó angustiada dueña de estética al sur de la ciudad.

Otra mencionó que por cascada se dieron cancelaciones de citas previamente solicitadas de cortes, tintes, peinados y hasta colocación de uñas en el caso de aquellos establecimientos que también ofrecen este servicio, algunas ya agendadas hasta con un mes de anticipación.

“Hay fines de semana que no tenemos nada, así te lo digo literalmente nada, como ocurrió el sábado pasado, siendo que los fines de semana es cuando más gente tenemos por los arreglos que se hacen las mujeres para acudir a las fiestas o eventos sociales, pero al cancelarse, pues no están viniendo”.

Al final, una mas refirió que la asistencia no sólo se cayó en mujeres, sino también en clientes hombres quienes ya no están acudiendo al corte o arreglo de barba en el caso de las llamadas barberías.