Se desploma 85% flujo migratorio hacia los EE. UU.

17.2 C
Aguascalientes
16 octubre, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.- El flujo migratorio por Aguascalientes se ha reducido en más del 85 por ciento desde enero, derivado del endurecimiento de las políticas antimigrantes impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo dio a conocer Ignacio Frairé Zúñiga, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM).

El funcionario federal precisó que esta tendencia se refleja no sólo en la entidad, sino a nivel nacional.

Frairé Zúñiga explicó que la mayoría de los migrantes centroamericanos, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, han optado por no emprender el viaje hacia el norte debido al temor a las condiciones que enfrentarían en la frontera estadounidense.

El delegado añadió que, aunque el flujo migratorio ha disminuido considerablemente, el INM mantiene operativos de supervisión y asistencia humanitaria en coordinación con autoridades locales y federales, con el propósito de garantizar un tránsito seguro y ordenado para quienes aún deciden desplazarse por territorio mexicano.