Se desmaya novia antes de dar el si, y no fue de nervios

Redacción

Chile.- Vía la plataforma de TikTok la usuaria fenaramirez compartió la unión de una pareja en el registro civil, aunque lo que llamó la atención de los internautas fue que la novia se desmaya antes de dar el si.

Y es que el ansiado sí de los contrayentes es tan esperado en un casamiento como el impedimento; y en este caso el juez del registro civil se disponía a preguntar a la bella novia, si aceptaba por esposo a… Justo en ese momento, la joven tomó del brazo a su amiga y testigo en el enlace matrimonial por el civil para hacerle saber:

Y dijo: “Me siento mal”, ante lo que la amiga de la novia reaccionó rápidamente para evitar que cayera al suelo. La tomó y la llevó hasta una silla.

El momento resultó sorpresivo para el novio, que pensó que la novia se había “echado para atrás” y ya no deseaba compartir su vida con él.

Sin embargo, la joven chilena había perdido la vertical, según comentó, porque “no había desayunado”, lo que se combinó con un día plagado de emociones.

Algunos usuarios lanzaron la pregunta: “¿No estará embarazada?”.

De acuerdo con los expertos en salud, el desmayo es “una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro”.

Cuando una persona se desmaya no sólo pierde el conocimiento, también el tono muscular y el color en la cara; de ahí que algunos palidecen.

Tal como indicó la novia, la parte emocional y la falta de alimentos le jugaron una mala pasada. No es descabellado aquello de que los desvanecimientos estén relacionados con el estrés emocional, el miedo y un dolor intenso.

La joven chilena pasó varios minutos antes de ponerse en pie y continuar con el enlace matrimonial por lo civil.

“Sí, se casó”, confirmó fenaramirez.

Aunque algunos de los comentarios sugirieron que no estaría de más que la joven acudiera al médico para realizarse algunos exámenes de rutina para descartar algún problema mayor de salud.

*Con información de Excélsior.