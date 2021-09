Se desmarca IEA de las Universidades Benito Juárez que no cuentan con registro oficial

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) se desmarcó de las Universidades Benito Juárez cuya operación está a cargo del gobierno federal y en donde personal de la institución en Calvillo se encuentra en huelga por una serie de irregularidades, mismas que no cuentan ni con registros oficiales.

El director de educación media superior Gustavo Martínez Romero, aseveró que dichas instituciones no tienen vinculación alguna con el estado, ni con la Secretaria de Educación Pública (SEP) advirtiendo de un problema serio para los mismos estudiantes.

“Las Universidades del Bienestar tampoco están vinculadas con la SEP lo cual nos parece delicado y grave porque no están en el registro de instituciones de educación superior y ese es un asunto que escapa de nosotros”, dejó en claro el funcionario.

Remarcó en que son instituciones del gobierno federal que han venido trabajando de manera independiente y dijo que si bien están enterados de la problemática que enfrentan, el instituto se ofrece como coadyuvante para que se pueda destrabar el conflicto, sin ser competencia estatal, reiteró.