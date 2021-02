Se deslindan de actos de influyentismo en vacunación en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En alusión al caso de la hermana del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat quien presumió en redes sociales de haber recibido el biológico, el Jefe del Ejecutivo estatal el panista, Martín Orozco Sandoval, sostuvo que desde la federación se lleva todo el control de las vacunas, padrones y logística, donde al estado no le dejan decidir absolutamente nada.

“Nuestros vacunadores lo único que hacen es meter la jeringa, pero nada, a quién sientan para el que sigue o si está anotado en la plataforma o si vienen de la Rodolfo Landeros o del Campestre, de eso nosotros no tenemos nada que ver”.

En entrevista en el programa Buenos Días Gobernador de Radio BI con la conductora Dulce Rodríguez, Orozco Sandoval dejó en claro que la vacunación es tema de la Secretaría del Bienestar federal y del Ejército Mexicano.

“Insisto, no tenemos acceso ni siquiera de un frasquito, nosotros quisiéramos tener más injerencia pero en el tema de hacer más rápida la vacunación, a nosotros no nos interesa el registro o sacarles la foto y que sonrían, eso a nosotros no nos interesa, ellos pueden hacer eso si así lo quieren después de que se les aplica el biológico a las personas, en esa media hora de observación y no antes porque retrasaría los tiempos de aplicación”, concluyó tras reconocer que sí sucedió el caso.