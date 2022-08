Se deslinda SNTE de rifas para los maestros en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE), se deslindó de la organización de la rifa del Día del Maestro y señaló que esto quedará en manos del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

El líder de la Sección 01, Ramón García Alvizo, mencionó que todo lo relacionado con el presupuesto para dicho evento, así como las contrataciones y la logística quedará en manos del IEA, por lo que el SNTE no tendrá nada que ver.

“Todos los recursos, el presupuesto, las contrataciones las hace la autoridad educativa, nosotros hacemos algunas sugerencias de lo que solicita el magisterio para estos festejos, pero ellos son los que entregaron algunas cuentas, son los que tendrán que comprobar y la postura es que ellos se encarguen de lo que resta de los festejos del Día del Maestro”

García Alvizo dijo que en su momento, el sindicato pidió al Instituto de Educación de Aguascalientes la información respecto a los festejos para los docentes, pero que al no ser atendida tal petición, no se avaló lo relacionado a este evento.

Además, recordó que en años anteriores, los maestros de la entidad eran reconocidos con sorteos que se conformaron de premios como automóviles, pantallas o tabletas electrónicas, cosa que no ocurrirá este 2022. Por ello, llamó al IEA a que “si realmente se valora al magisterio, que sea en los hechos”

“Nosotros nos deslindamos, nosotros no estaríamos presentes y eso le corresponde a la autoridad educativa, informar sobre la logística, el número de artículos y el recurso que se estará destinando; nosotros solicitamos en tiempo en forma esa información, no se nos dirigió a nosotros, se dirigió al magisterio, entonces al no tener esa respuesta, nosotros no avalamos lo que se tenga que rifar”.

Por último, el líder del SNTE en Aguascalientes mencionó que por ahora se enfocarán en la entrega de recursos para los docentes y no docentes antes de que culmine la actual administración estatal, cerrar los temas que siguen pendientes y en plantear nuevos puntos al próximo gobierno de la entidad.