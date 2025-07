Se deslinda servidor público de agresión verbal a mujeres en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras de que la organización Deudores Alimentarios señalara al director del Servicio Estatal y Nacional del Empleo, Juan José Loera Ramírez, de agredir verbalmente a dos mujeres el pasado fin de semana por un altercado vial al norte de la ciudad que se viralizó en un video, el funcionario ha salido en sus redes a aclarar la situación, deslindándose del problema.

Texto integro:

“Quiero aclarar categóricamente que no soy la persona que aparece en el video que circula en redes sociales, en el cual un hombre agrede verbalmente a dos mujeres tras un incidente vial. Desconozco quién me relacionó con esa situación, pero niego rotundamente cualquier vínculo con los hechos.

En el video se pueden observar claramente al sujeto involucrado, el vehículo, así como las placas del mismo. Sin embargo, de manera irresponsable y malintencionada, alguien me etiquetó como el presunto agresor.

Cabe señalar que el pasado viernes por la madrugada sufrí un accidente que me dejó con una lesión en la mano derecha, lo cual me impide conducir. Desde ese día me encuentro con incapacidad médica emitida por la clínica del IMSS #7.

El nombre de la persona señalada en el video es Juan José De Loera López, mientras que mi nombre es Juan José Loera Ramírez.

Por favor, les pido que no difundan información falsa. Esta confusión está afectando seriamente mi vida personal, laboral y emocional. He recibido mensajes ofensivos y llamadas que vulneran mi integridad sin fundamento alguno.¨”