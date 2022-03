Se deslinda ISSEA de sanciones a quien no use cubrebocas en la FNSM

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza Jiménez, se deslindó de propuesta para sancionar a quien no use el cubrebocas en la próxima Feria Nacional de San Marcos.

-¿En el tema de feria hace unos días desde el municipio decían que se estaba considerando sancionar a quien no use el cubrebocas, si se está considerando?

-Bueno, esas son cosas que el municipio tiene la facultad de hacerlo y yo no le puedo decir nada al respecto.

El responsable de la salud espetó en el sentido de que todavía en estos momentos no hay ninguna determinación en las medidas sanitarias que se establecerán durante la realización de la feria.

Habló de que a estas alturas aún se están revisando y analizando todas las medidas posibles en base al comportamiento que se va teniendo a diario de los contagios, pero insistiendo que aún no está el plan definitivo.

-¿Cuándo se podría definir lo que se va a aplicar?

-Yo creo que a finales de este mes tendremos las soluciones de decir estos será así y aquello así, por esto y esto.

Para rematar puntualizó que se cuidarán todos los detalles, incluido la parte de los hospitales luego de que no se quiere que haya un desbordamiento en casos durante y después de la pandemia.