Se deslinda Canacar de bloqueos carreteros

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), se deslindó de bloqueos carreteros de la Alianza Mexicana de Transportistas de Carga (Amotac) en distintas carreteras del país, entre ellas de Aguascalientes.

El presidente de la Canacar en el estado Roberto Díaz Ruiz, dejó en claro que nunca ha sido la postura de su organización el afectar a terceros.

-¿Entonces Canacar no se sumó?

-De ninguna manera, nosotros somos el órgano oficial de consulta de gobierno federal en materia de autotransporte de carga, y en ese sentido nosotros hemos apostado siempre al diálogo y a la conciliación y nunca causar perjuicios de manera intencionada a terceros, nosotros lo que sugerimos que para evitar riesgos y perjuicios los inconformes dejen sus unidades paradas en su empresa o sus patios y no salgan ese día y así no pasa nada.

Aún con ello, dijo que coinciden con algunas de las demandas de los transportistas, en el sentido de exigir más seguridad en carreteras, lo mismo que en los constantes aumentos al diésel que les afectan.