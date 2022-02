Se deslinda ACOCEN de desmanes a las afueras de antros del centro de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Asociación de Comerciantes del Centro (ACOCEN), se desmarcó por completo de los desmanes que ocurren principalmente los fines de semana a las afueras de antros y bares del primer cuadro de la ciudad.

La dirigente del organismo Perla Romo Sánchez, aseguró que dentro la organización no se tienen afiliados a dueños de dichos establecimientos, enfocándose más directamente al comercio al detalle.

Recordó que en el pasado tuvieron apoyo del municipio mediante cámaras de vigilancia, mismas que les están dando uso y que están a disposición de las mismas autoridades en caso de que se requieran para atender los problemas que se denuncian.

-¿No preocupa a la asociación esta imagen que se ha creado del centro con estos antros, la inseguridad, los pleitos y de que no cumplen con las medidas sanitarias?

-Mira, inseguridad en forma de violencia en los comercios como tal no se ha presentado, al menos yo no tengo reportes y en cuanto a la percepción es muy distinta porque insisto que nosotros vemos más por el comercio al detalle, finalizó.