Se descartan lluvias este lunes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá este lunes una jornada mayormente despejada, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 28 grados Celsius, sin probabilidad de lluvia, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El amanecer se prevé fresco, mientras que por la tarde dominará un ambiente cálido. La ausencia de nubosidad permitirá una mayor radiación solar durante el día, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

Los vientos serán de dirección variable, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar los 30 a 50 kilómetros por hora.