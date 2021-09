Se desacelera la industria automotriz, advierten economistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La industria automotriz en México y Aguascalientes muestran signos de una desaceleración de tiempo atrás y no sólo derivado de la pandemia del Covid-19, advirtió el vicepresidente regional del colegio de economistas, Jael Pérez Sánchez.

Advirtió que de no diversificar la oferta de inversiones y meter todos los huevos a una sola canasta podría haber afectaciones graves en caso de crisis severa en el sector automotriz.

Tan solo durante 2020 con el tema de la pandemia la producción de unidades tuvo una caída del -20.2% y las exportaciones del -20.8%.

Al presentar un análisis del comportamiento del mercado automotriz, el especialista expuso que en el caso de Nissan del periodo 2005 a agosto 2021 tiene una producción de 10,149,972 vehículos, una exportación de 6,448,014 unidades y más de 4,288,874 autos vendidos, lo que lo coloca como líder de ventas más no así en producción y exportación donde es superado por General Motors.

“Las ventas a partir del 2016 vendiendo deprimiéndose, es decir que se compran menos unidades y esto desde luego que afecta a la economía”, alertó.

Para concluir expuso que esperan que las giras del gobernador Martín Orozco den resultados positivos y busque la diversificación de mercados al ser dependientes del sector automotriz.