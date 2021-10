Se deja de consultar a especialistas médicos por situaciones partidistas: Márquez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A nivel nacional se ha dejado de consultar el punto de vista de especialistas para atender las actuales problemáticas sanitarias, lamentó Francisco Márquez Díaz, integrante del Colegio de Médicos, quien lo achacó a situaciones partidistas.

“Creo que en general. No es tópico solamente de Aguascalientes, en general creo que el sentir, si se me pregunta, es que no se ha tomado en cuenta a las personas que tenemos el perfil para participar”, expresó el médico internista e infectólogo.

– ¿Es cuestión política?

– Seguramente son cuestiones de giro político o partidista, no lo sé. Pero creo que esto va más allá de los intereses y debemos ver por la sociedad.

Márquez Díaz abundó que a nivel estatal se mantiene vigente el Consejo Estatal de Salud, por lo cual se ha hecho la petición al Poder Legislativo para no dejar de solicitar la opinión del gremio de médicos a nivel local.

“El consejo debe mantenerse activo y cuando se den opiniones puntuales en cuestiones críticas por la pandemia, se convoque a las personas más capacitadas para asesorar a los legisladores”, reiteró.