Se debilitan los contrapesos con nueva Ley de Amparo: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuestionable el proyecto de la Ley de Amparo a nivel federal que ya recibió luz verde en el Senado, lamentó Emanuelle Sánchez Nájera, diputado local por el PRD, advirtiendo que limita garantías de la población en general.

“Al final es otra regresión en contra de los derechos de las personas. Como en todo lo que ha hecho Morena, le ponen la carátula de que buscan el beneficio del país, pero en realidad están protegiendo a la misma élite política. Al final, vemos un debilitamiento a los contrapesos que tenían un gobierno y cada vez más centralizando la toma de decisiones”, aseveró en entrevista.

Sánchez Nájera abundó que lo que pretende la nueva Ley de Amparo es desacreditar el esfuerzo que cualquier ciudadano pueda combatir de manera legal las obras o decisiones que pueda tomar el gobierno, debido a que ahora la presentación de un futuro amparo contra acciones de gobierno, se debe demostrar un interés legítimo por parte del mismo gobierno federal. Además que el legislador dio por descontado que sería aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

“Se viene una línea como sucedía antaño en donde la característica de las dos cámaras legislativas era decirle que sí a todo lo que pedía la Presidencia de la República y donde ninguna de las dos cámaras cuestiona lo que les marcan y que las decisiones del gobierno federal sean totalmente incuestionables, lo cual es muy grave”, subrayó el perredista.

– ¿Esta nueva ley desampara en lugar de amparar?

– Por supuesto, al final era uno de los pocos recursos que te quedaban para las acciones de gobierno. Ese era el sentido, que pudieras ampararte y al quitarte esa facultad, te dejan en un estado de indefensión cada vez más claro.

La iniciativa de Ley de Amparo está aún sobre la mesa de debate en el Congreso de la Unión.

