Se cura en salud Taddei ante bajas expectativas de participación

Ciudad de México.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), enfatizó que una posible baja participación de la ciudadanía en la elección judicial del próximo 1 de junio para nada será responsabilidad del organismo que encabeza.

“No tenemos ninguna duda en el trabajo que se ha venido realizando y estamos listos para que el próximo primero de junio todos salgamos a votar. No se puede atribuir al INE una culpa que jamás va a aceptar ni admitir, y que tampoco tiene”, declaró la titular del instituto.

En declaraciones a La Jornada, Taddei cuestionó que dirigentes de partidos políticos hayan emitido llamados a no participar en la elección judicial; explicando que ellos llegaron por el voto popular y ahora piden no ir a las urnas.

Sobre la posibilidad del llamado operativo acordeón, práctica relativa a dar a los electores una lista con los números de los candidatos a marcar en las boletas, la consejera presidenta dijo que en el INE ya se analizan los alcances jurídicos de estas acciones.

“Todos estos intentos de incidir en la ciudadanía para definir la dirección de su voto no están avalados por ninguna parte de las normas electorales, por lo que aquí el llamado a todos es a que no se dejen influenciar por acordeones ni por listas ni por llamados a no votar, o votar masivamente por alguien”, expuso.