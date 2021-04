Se coronan los nuevos campeones nacionales del golf infantil-juvenil

Redacción

Nayarit.- Luego de una competencia cerrada, se definieron los nuevos campeones infantiles juveniles del golf nacional. En la categoría estelar, 18 años y menores, fueron: Alexa Saldaña (-5), del Club de Golf Bellavista; y Alejandro Fierro (-10), de Campeche Country Club; quienes finalizaron en el primer lugar del LXX Campeonato Nacional Infantil-juvenil. XXIV Edición Internacional – Presentado por Carlos Ortiz.

Este torneo, realizado del 16 al 18 de abril, en los campos de The Greg Norman Signature Course at Vidanta, Flamingos Golf Club y The Nayar Golf Course at Vidanta, repartió pases para varios de los torneos internacionales más importantes de la especialidad, como:

El Rolex Girls Junior Championship (AJGA), el AJGA Invitational at Sedgefield, el International Junior Masters, el US Kids Regional (US Kids México), The Evian Championship Junior Cup, el Hurricaine Golf Tour y The Duke of York. Además, los ganadores de 18 y menores tendrán la posibilidad de participar en un evento clasificatorio para el US Womens Amateur y el US Amateur.

Durante la última ronda estuvo muy cerrada la competencia en ambas ramas de la categoría de 18 y menores. Por una parte, Clarisa Temelo (E) llegó con la motivación de haber triunfado en los dos torneos nacionales pasados -la X Copa Zona Centro y la XIV Copa Yucatán-; por otro, Vania Simont (-1) y Alexa Saldaña pelearon por recuperar el primer sitio que han ocupado en otras contiendas.

Por otro lado. en los varones, Alejandro Fierro llegó como campeón del torneo pasado -la XIV Copa Yucatán- y dio una gran batalla con Sean Citherlet (-6), Manuel Barbachano (-6) y Alejandro González (-5), todos cerraron con un golf competitivo que hizo emocionantes los últimos hoyos.

Así, el LXX Campeonato Nacional Infantil-juvenil. XXIV Edición Internacional – Presentado por Carlos Ortiz, patrocinado por Riviera Nayarit, Vidanta, Taylormade, Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, Avis, Adidas y Unifin, dejó ver el incremento del nivel de los golfistas infantiles-juveniles, al respecto, opinó el Lic. Jorge Robleda, presidente de la Federación Mexicana de Golf:

“Tenemos unas camadas muy importantes en el golf mexicano, tenemos asegurada la continuidad de los que van a suceder a los Ortiz, a los que están de salida (…) La verdad, estamos muy contentos porque vemos que la selección de nuestros golfistas que están despuntando en el mundo ahora está asegurada”, finalizó.

Cabe mencionar que, el golfista del PGA Tour Carlos Ortiz envió una gorra y una marca de golf para cada uno de los 279 jugadores que participaron en el LXX Campeonato Nacional Infantil-juvenil. XXIV Edición Internacional, que llevó su nombre en esta edición.