Se compromete Ramírez a que este año Congreso aprueba Coteduvi

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Maximiliano Ramírez Hernández reconoció la necesidad de que se actualice el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado (Coteduvi), luego que el tema quedó archivado por la pasada Legislatura.

“El Coteduvi se dictaminó en comisiones, pero no lo subieron ante el pleno. Como integrante de la Jucopo pedí que lo regresaran a comisiones para su discusión y lo estamos trabajando. La idea es que no haya duplicidad de funciones y que no sea un traje a la medida de nadie, pero sí una normativa funcional”, afirmó el también presidente de la comisión de Planeación y Obras Públicas del Legislativo.

Apenas el miércoles último, Jaime Gallo, titular de Desarrollo Urbano de la alcaldía capitalina, manifestaba un retraso de hasta cinco años en cuanto a la actualización del Coteduvi; señalando falta de acuerdos en el Poder Legislativo. En ese sentido, Ramírez Hernández se comprometió a que saldrá este mismo año.

“Yo te aseguro que antes de diciembre queda el Coteduvi. Lo que pasa es que llevan años trabajando en el tema, yo me he reunido en cuatro veces con la secretaria de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral (Seguot), Carolina López y la verdad es que está muy avanzado. Realmente sólo hay que darle unos puntos finos”, garantizó.

En la pasada Legislatura que finalizó en septiembre, el documento generó división de opiniones entre diputados del PAN. En ese sentido, el legislador blanquiazul rechazó que fuera por grupos internos.

“Creo que los tiempos se les acortaron al último, ya era muy apresurado votarlo, no había consenso y por eso no se subió al pleno”, expuso.

Maximiliano Ramírez informó que también se pedirá la opinión de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, además de las alcaldías locales.