Se cancela construcción de paso a desnivel en 2o Anillo y Barberena Vega: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por falta de presupuesto el gobierno del estado ya no realizará la construcción del paso a desnivel de Segundo Anillo y Miguel Ángel Barberena Vega al oriente de la capital, por lo que el gobernador Martín Orozco Sandoval da por concluido el proyecto Avenida Aguascalientes como vía de flujo continuo.

“Quiero anunciar que con esto concluyó toda la parte de la obra del Segundo Anillo, el semáforo de toda la parte del Parque México lo podremos solucionar con unas obras pequeñas y el de la catorceava será un semáforo exclusivo para ellos y el semáforo que no se va a eliminar es el de Barberena, es el puente que no se pudo hacer por temas de covid y de presupuestos”, detalló

Al aperturar la calzada sur del distribuidor vial de Pulgas Pandas, el Ejecutivo estatal refirió además que el tema del Libramiento poniente que deberá concluir para febrero próximo, ayudará a toda la parte de la movilidad en los tres anillos periféricos al eliminar el cruce por la ciudad de 5 mil unidades, por lo que ahora pedirán al municipio de Aguascalientes que este al tanto y no permitan el acceso de camiones de carga por los mismos.