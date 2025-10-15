Se cae la plataforma de YouTube a nivel mundial

Redacción

Ciudad de México.-Este miércoles, usuarios de diversas partes del mundo, incluyendo México, han reportado fallas generalizadas en el funcionamiento de YouTube, una de las plataformas de video más utilizadas en el planeta.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, se registró un pico inusual de reportes poco después de las 17:00 horas, superando los 13 mil informes en cuestión de minutos. Las principales afectaciones incluyen problemas para cargar la página, fallos en la transmisión de video y errores dentro de la aplicación móvil.

CAPTURA DE PANTALLA

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción.

Este tipo de fallas puede afectar tanto a usuarios comunes como a creadores de contenido y empresas que dependen de la plataforma para la difusión de sus productos o servicios.

En redes sociales, la etiqueta #YouTubeDown se posicionó entre las principales tendencias, con miles de mensajes que confirman el problema y comparten experiencias.

Con información de Mi Morelia.com