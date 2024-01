Se burla de sí mismo Ben Affleck en un comercial

Redacción

EU.-Ben Affleck vuelve a luchar con un montón de donas mientras protagoniza el comercial de Dunkin’ Donuts, recreando su momento viral de 2020.

El hombre de 51 años derramó una caja entera afuera de su casa de Los Ángeles durante el Covid-19, hace ahora cuatro años, y a los fanáticos les encantó en línea mientras las imágenes circulaban rápidamente por la red mundial.

Ahora, la estrella de “Pearl Harbour” asintió irónicamente al incidente en la pantalla mientras lucía un atuendo similar al del encuentro de 2020, con jeans azules, zapatos blancos y una camisa gris esta vez (era azul la última vez), se dirigió al escena de su crimen para luchar contra las golosinas azucaradas una vez más.

Esta vez reapareció como un maestro, no como un aprendiz, para equilibrar seis cajas de donas y dos cafés helados, así como una bolsa de caramelos mientras se asociaba con Charli D’Amelio en el set del comercial, que posiblemente podría ser para el Super Bowl en febrero.

No sería la primera vez que la ex estrella de Batman se convierte en embajador de la compañía de café y donas, ya que apareció en su comercial de 2023 para el Super Bowl, que ganaron los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles.

En 2023, se hizo pasar por un trabajador de autoservicio que terminó atendiendo a su esposa en el mundo real, Jennifer López, y recibió órdenes con acento de Boston.

