Se avecina un nuevo confinamiento en Aguascalientes: Coparmex

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Lamenta la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el relajamiento social que se está dando en cuento a las medidas preventivas contra el coronavirus, por lo que existe riesgo latente de un nuevo confinamiento.

El presidente del organismo empresarial Juan Manuel Ávila Hernández, lamentó como en estos momentos la población dejo de usar cubrebocas y está saliendo a la calle como si nada pasara.

“Yo no sé si se han fijado pero ya vemos a mucha gente que no trae cubrebocas, que no guarda la sana distancia, que anda como si no pasara nada”, expuso.

Menciono que gracias a la efectividad en las vacunas en donde ya se llegó al millón de dosis aplicadas no se vive un momento más complicado, sin embargo exhortó a la población entre ellos a los grabadores a asumir su responsabilidad y no dejar de lado las medidas preventivas.

“El peligro no ha pasado, estamos ahora experimentando nuevas variantes y ahí la responsabilidad de cuidarnos es de nosotros, porque yo veo que el gobierno sigue invitando a tomar precauciones pero somos nosotros quienes no estamos entendiendo y eso no urde ser peligroso para la economía”, concluyó.