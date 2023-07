Se avecina otra tormenta para la 4T por contenido de los libros de texto

Los nuevos libros de texto del nivel básico promueven una educación humanista y científica, sostuvo Leticia Ramírez, titular de la SEP.

Durante un acto en Los Pinos, la funcionaria respondió a las críticas de especialistas en educación, respecto a que los materiales contienen errores o sesgos ideológicos e históricos.

PUBLICIDAD

Los libros, dijo, son el resultado “del trabajo solidario, de miles de maestros, que hemos llamado innovadores”. Pese al amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, aseguró que el 28 de agosto los alumnos recibirán los nuevos materiales.

La investigadora en educación del Cinvestav reconoció el esfuerzo de los maestros que ayudaron a elaborar los materiales, pero criticó que el diseño se quedó corto y lo ideal es que hubiera sido revisado por expertos en ilustraciones y diseño editorial.

PUBLICIDAD

María del Rocío Hurtado, maestra de primaria en Tampico, afirmó que a los docentes no se les ha dado una preparación adecuada sobre los materiales.

Los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) son muy “enciclopédicos”, y poco atractivos para niños, niñas y adolescentes, advirtió Alma Maldonado Maldonado, investigadora en Educación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.

Tu tienes que hacer libros que sean revisados por profesionistas que se dedican al tema de las ilustraciones y yo quiero dejar claro que no es una crítica al esfuerzo que hicieron las y los maestros que trabajaron en estos libros, que qué bueno que lo hicieron, lo hicieron de la mejor fe posible, pero no son expertos en ilustraciones, no son expertos en diseño editorial, que es algo que debe tener cualquier libro de texto, sobre todo hoy, para que resulte atractivo, interesante para los niños y las niñas, sobre todo quienes están muy apegados a las pantallas y a los dispositivos electrónicos. Si tu ves un libro que no te llama la atención, que no tiene un diseño adecuado, que no está pensando en eso, pues la verdad va ser más difícil que lo consultes, que lo tomes, que te lo apropies como el usuario de este libro que deberías de ser, entonces me parece que toda esta parte del diseño queda muy corta y se nota que no hubo personas que tuvieran el cuidado de hacer la revisión de estos materiales”, consideró la investigadora.